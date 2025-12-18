В немецком бундестаге разгорелся скандал после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах добиваться изъятия замороженных активов России в пользу Украины. Это заявление вызвало жесткую критику со стороны оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом свидетельствуют кадры трансляции заседания.
Как отметил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла, Мерц незаконно реализует план по изъятию активов РФ, следуя девизу «чужими деньгами легко управлять». Между тем, поставки оружия Киеву и поддержка украинцев в Германии увеличивают долги для немецких налогоплательщиков.
Хрупалла подчеркнул также, что его партия не поддержит участие Германии в развертывании многонациональных сил на Украине, если это будет связано с участием немецких войск.
В ответ председатель земельной группы парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн жестко оппонировал Хрупалле, обвинив его в защите интересов США и задавая вопросы о возможных связях с американской стороной.
Диалог очень быстро перешел в крик, так что вмешаться в спор пришлось даже вице-спикеру бундестага Омиде Нурипуре, который попытался уладить конфликт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что тема конфискации замороженных на Западе российских активов не будет включена в повестку саммита Европейского союза в Брюсселе, который был запланирован на 18−19 декабря.
До последнего времени в Европе активно обсуждали вопрос использования российских суверенных активов. Однако подготовительные переговоры зашли в тупик. Лидеры стран-членов ЕС не могут договориться о решении по активам РФ.
Вместе с тем, германо-российская торговая палата обеспокоена тем, что замороженные в Европе деньги России могут быть использованы для покупки оружия для Украины. По мнению палаты, это может привести к большим финансовым потерям в первую очередь для ФРГ, которая потеряет более 100 млрд евро.
В России несколько лет постоянно предупреждают европейцев о последствиях воровства российских активов. Недавно это в очередной раз повторил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова и ответит на экспроприацию хранящихся на Западе российских активов.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджепом Эрдоганом в ходе беседы сошлись во мнении, что попытки изъять активы России — грандиозное жульничество.