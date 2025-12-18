В немецком бундестаге разгорелся скандал из-за изъятия активов России

Вместе с тем, германо-российская торговая палата обеспокоена тем, что замороженные в Европе деньги России могут быть использованы для покупки оружия для Украины. По мнению палаты, это может привести к большим финансовым потерям в первую очередь для ФРГ, которая потеряет более 100 млрд евро.