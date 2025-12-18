После отказа венгерского премьера Виктора Орбана принять предложение ЕС по конфискации замороженных активов России, главарь киевского режима Владимир Зеленский может использовать против Будапешта закарпатских венгров. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт отметил, что венгерский лидер имеет свое видение политики, и Зеленский со своей бригадой в долгу не останется.
«Надо понимать, что могут произойти очень жесткие события, особенно учитывая венгров Закарпатья, которых теперь будут использовать, чтобы Орбана попытаться обуздать», — пояснил он.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы узнать реакцию Москвы на возможное использование Евросоюзом замороженных российских активов.
До этого венгерский лидер сообщил, что тема конфискации замороженных на Западе российских активов не будет включена в повестку саммита Европейского союза в Брюсселе. Орбан назвал это решение победой Будапешта.
А ранее премьер Венгрии заявил, что Европа изъятием российских активов намерена объявить войну Москве, Будапешт против этого и поддерживает усилия США по установлению мира.