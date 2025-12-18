Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА на Батайск пострадали семь человек, один погиб

Батайск Ростовской области подвергся атаке дронов, есть один погибший.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область ночью 18 декабря подверглась беспилотной атаке ВСУ. Дроны атаковали Ростов, Таганрог и Батайск. В последнем в результате удара ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что всего ранения получили семь человек. Трое из них госпитализированы. Еще четверо получили медицинскую помощь на месте.

«Под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — уведомил губернатор.

Кроме того, украинские дроны атаковали порт в Ростове. При пожаре погибли два человека, еще трое пострадали. Жертвами пожара стали члены экипажа. Возгорание на танкере к текущему моменту потушили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше