При атаке БПЛА на Батайск пострадали семь человек, один погиб

Ростовская область ночью 18 декабря подверглась беспилотной атаке ВСУ. Дроны атаковали Ростов, Таганрог и Батайск. В последнем в результате удара ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что всего ранения получили семь человек. Трое из них госпитализированы. Еще четверо получили медицинскую помощь на месте.
«Под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — уведомил губернатор.
Кроме того, украинские дроны атаковали порт в Ростове. При пожаре погибли два человека, еще трое пострадали. Жертвами пожара стали члены экипажа. Возгорание на танкере к текущему моменту потушили.