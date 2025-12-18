РИАН: ВС РФ уничтожили замкомандира роты и операторов дронов ВСУ под Волчанском

В районе города Волчанск Харьковской области были поражены и ликвидированы заместитель командира одной из рот 58-й бригады ВСУ, а также группа операторов, управлявших украинскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Под Волчанском ударом дрона уничтожен автомобиль 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV-дронов противника», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что Минобороны России продолжает сообщать об успешных операциях российской армии в зоне СВО. Накануне снайперы ликвидировали живую силу противника и пулеметные точки на Красноармейском направлении.
Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны, все цели спецоперации будут достигнуты.