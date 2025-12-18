Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 77 беспилотников ВСУ над регионами РФ

В ночь на 18 декабря силы ПВО перехватили 77 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили масштабную атаку беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно данным военного ведомства, в течение ночи было уничтожено в общей сложности 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

География перехватов охватила несколько направлений. Наибольшее количество беспилотников — 31 — было уничтожено над территорией Брянской области. Еще четыре дрона сбиты над Белгородской областью и три над Ростовской. Над акваторией Черного моря средствами ПВО нейтрализованы пять БПЛА, и еще четыре — над Республикой Крым.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднем составляет 97%.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
