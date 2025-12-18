Пленный ВСУ сообщил о сдаче в плен около 30 украинских солдат из одной бригады

Сорока был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), его отправили в 38-ю бригаду. Он рассказал, что, попав на передовую, находился под постоянными обстрелами и хотел сдаться в плен.
«Поняли, что сдаются в плен и не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен, — рассказал он. — Мы, пока мы были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек сдались в плен с этой же бригады».
По его словам, до сдачи в плен они сидели в подвале, у них не было еды и воды — пили воду из труб.
«Наше [украинское] правительство управляемо извне. И они принимают решения не для своей страны, не из-за блага своего народа, а из-за рубежа», — отметил пленный.