Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчик РФ рассказал о деморализованных остатках боевиков ВСУ под Северском

Окруженные под Северском группы ВСУ безуспешно пытаются выйти к своим основным подразделениям.

Источник: Комсомольская правда

Окруженные в районе Северска подразделения ВСУ предпринимают отчаянные попытки выхода к своим. Об этом РИА Новости рассказал офицер разведывательного подразделения российской группировки войск «Южная».

«Объективная картина такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, пытаются как-то просочится, выйти к своим», — отметил разведчик.

Он также подчеркнул, что у противника полностью парализована наземная логистика на направлении от северной части Северска в сторону Славянска. Это лишает окруженные формирования возможности получить подкрепление или организованно отойти.

Напомним, российские военные освободили город Северск в четверг, 11 декабря. Сейчас продолжается зачистка подвалов и разминирование жилых домов в городе. При этом, как отметил президент РФ Владимир Путин, данное ранее обещание освободить город Северск к 15 декабря 2025 года было успешно выполнено. Минобороны РФ показало кадры из освобожденного города.