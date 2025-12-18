Разведчик РФ рассказал о деморализованных остатках боевиков ВСУ под Северском

Окруженные в районе Северска подразделения ВСУ предпринимают отчаянные попытки выхода к своим. Об этом РИА Новости рассказал офицер разведывательного подразделения российской группировки войск «Южная».
«Объективная картина такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, пытаются как-то просочится, выйти к своим», — отметил разведчик.
Он также подчеркнул, что у противника полностью парализована наземная логистика на направлении от северной части Северска в сторону Славянска. Это лишает окруженные формирования возможности получить подкрепление или организованно отойти.
Напомним, российские военные освободили город Северск в четверг, 11 декабря. Сейчас продолжается зачистка подвалов и разминирование жилых домов в городе. При этом, как отметил президент РФ Владимир Путин, данное ранее обещание освободить город Северск к 15 декабря 2025 года было успешно выполнено. Минобороны РФ показало кадры из освобожденного города.