Разведчик РФ рассказал о деморализованных остатках боевиков ВСУ под Северском

Напомним, российские военные освободили город Северск в четверг, 11 декабря. Сейчас продолжается зачистка подвалов и разминирование жилых домов в городе. При этом, как отметил президент РФ Владимир Путин, данное ранее обещание освободить город Северск к 15 декабря 2025 года было успешно выполнено. Минобороны РФ показало кадры из освобожденного города.