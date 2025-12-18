«Во-первых, это хорошо известные проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением. Москва, напротив, располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев», — говорится в материале.
Вторым фактором издание назвало постоянно растущую эффективность российских беспилотников, которые наносят удары по логистике противника в глубоком тылу.
«Третья причина — местные условия. Например, на Красноармейском направлении командование давно страдает от проблем с координацией», — указывается в публикации.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что обрушение порядков ВСУ неизбежно, это наконец поняли западные кураторы Киева.