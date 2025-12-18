Ричмонд
В Славянском районе БПЛА повредили 39 домов, обломки нашли по 53 адресам

На территории Славянского района Краснодарского края обломки беспилотников обнаружили по 53 адресам, сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: Новая Кубань

В результате атаки украинских БПЛА в ночь на 17 декабря повреждены 39 домовладений в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом и в хуторе Бараниковском: пострадали крыши, окна, двери, фасады и хозпостройки.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что фрагменты дронов повредили две высоковольтные линии электропередачи, из-за чего без света в разные часы оставались десятки тысяч жителей, часть социальных объектов временно приостанавливала работу.

В течение дня 17 декабря в Славянском районе работали пять комиссий, которые обследовали поврежденные дома, сегодня специалисты продолжают обход, а власти муниципалитета обещают оказать пострадавшим всю необходимую помощь для восстановления имущества и жилья.

