В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за атаки беспилотников

В Ростове-на-Дону в границах района, пострадавшего от атаки беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», атака пришлась на Ростовский порт и многоэтажное здание в Западном жилом массиве. В результате два человека погибли.

«Впервые при атаке беспилотников в донской столице погибли люди. Выражаю соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава.

На внеочередном совещании комиссии по чрезвычайной ситуации власти, кроме того, решили организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба, провести обход и начать прием заявлений от пострадавших. Организациям поручено приступить к закрытию теплового контура во всех пострадавших в результате падения БПЛА жилых помещениях. Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия.

