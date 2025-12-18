Ричмонд
Школы и сады в Славянском районе возобновили работу после атаки БПЛА

Образовательные учреждения Славянского района вернулись к штатному режиму работы.

Источник: Комсомольская правда

Все образовательные учреждения Славянского района Краснодарского края возобновили свою работу в штатном режиме. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Напомним, в ночь на 17 декабря в результате падения обломков БПЛА в муниципалитете были приостановлены занятия в трех школах, а детей временно не принимал 21 детский сад. Причиной стали нарушения в работе систем электро-, водо- и теплоснабжения.

Благодаря оперативной работе экстренных служб, накануне в течение дня все аварийные ситуации устранили. На данный момент все объекты социальной сферы, включая школы и детские сады, получают необходимые ресурсы в полном объеме, что позволило возобновить образовательный процесс.

В районе продолжает свою деятельность комиссия по оценке ущерба.

По сообщению Министерства здравоохранения Кубани, двух жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА, 17 декабря перевели в краевую клиническую больницу № 1. Им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

