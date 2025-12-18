Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Варачино и Шостка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прилипка, Вильча, Старый Салтов, Великий Бурлук и Волчанске Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA израильского производства», — отмечает МО РФ.