Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Варачино и Шостка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прилипка, Вильча, Старый Салтов, Великий Бурлук и Волчанске Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA израильского производства», — отмечает МО РФ.