Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
В министерстве обороны отметили, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Богуславка, Купянск-Узловой и Нечволодовка в Харьковской области, а также Красного Лимана в ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины Cobra турецкого производства, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.