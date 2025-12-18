«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах “Восточный” и “Западный” города Димитров Донецкой Народной Республики. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населенных пунктов Родинское и Светлое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженные ВСУ в микрорайонах «Восточный» и «Западный» города Димитров в ДНР, зачищают Родинское и Светлое, сообщило в четверг Минобороны РФ.