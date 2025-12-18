ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженные ВСУ в микрорайонах «Восточный» и «Западный» города Димитров в ДНР, зачищают Родинское и Светлое, сообщило в четверг Минобороны РФ.