ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки «Центр»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки более 545 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов*» в районах населенных пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

«Потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

* запрещенная в России террористическая организация.