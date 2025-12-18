ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки «Центр»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки более 545 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.