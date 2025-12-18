ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки «Центр»

По данным ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов*» в районах населенных пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
«Потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
* запрещенная в России террористическая организация.