ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» пресекли попытки прорыва штурмовиков ВСУ со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны Красноармейска в Донецкой Народной Республике, уничтожены 42 боевика и 14 единиц военной техники, сообщило в четверг Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейска Донецкой Народной Республики. Уничтожено 42 боевика и 14 единиц военной техники», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше