ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск

«Пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейска Донецкой Народной Республики. Уничтожено 42 боевика и 14 единиц военной техники», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
