«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали егерскую бригаду и полк нацгвардии противника в районах четырех населенных пунктов Сумской области и три бригады ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и радиолокационная станция RADA.
«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Богуславка, Купянск-Узловой, Нечволодовка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности «Запада» потери противника составили: порядка 200 военнослужащих, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины Cobra, 13 автомобилей, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 195 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и трех складов боеприпасов.
Бойцы «Центра» ликвидируют боевиков ВСУ в Дмитрове
Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный» города Димитров и зачистку сел Светлое и Гришино, а также города Родинское от разрозненных групп ВСУ.
Бойцы «Центра» пресекли попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейска. Уничтожено 42 боевика и 14 единиц военной техники.
За сутки российские военнослужащие атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое ДНР, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской области
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Тягинка, Никольское и Днепровское Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 70 украинских боевиков, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 216 БПЛА самолетного типа.