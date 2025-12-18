«15 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поспешил объявить на встрече Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе о якобы успешной военной операции в Купянске ну и, конечно, сказал, что все, что говорит Россия, это якобы ложь, ну и так далее, — отметила дипломат. — Нет, это не ложь, то, что говорит Россия, потому что факты мы приводим, а факты вещь упрямая. В Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него каждую секунду ситуацию на земле».
«Освобожденный Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил», — подчеркнула Захарова.
По словам дипломата, «главарь киевского режима за последние дни бросил в бессмысленный чудовищный бой на купянском направлении очередные резервы». «Изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены, противник понес огромные потери в технике, в живой силе. Для чего все? Только ради вот этого преступного тщеславия главаря киевской хунты. Все ради Зеленского».