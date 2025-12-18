Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Как он информировал ранее, в результате ночной атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три — получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб.
«В Ростове и Батайске погибли люди — три человека. Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили, судно», — написал он в Telegram.
Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
