Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Двое пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область находятся в очень тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

Как он информировал ранее, в результате ночной атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три — получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб.

«В Ростове и Батайске погибли люди — три человека. Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили, судно», — написал он в Telegram.

Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

