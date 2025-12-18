Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом и Брянской областью сбили три беспилотника

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Крымом и один — над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«18 декабря т.г. в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией республики Крым и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше