Над Крымом и Брянской областью сбили три беспилотника

«18 декабря т.г. в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией республики Крым и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
