Два беспилотника сбили над Крымом

Отмечается, что атака была отражена в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, один дрон сбили над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, а также Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате три человека погибли и девять получили ранения. Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.
Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них — над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, по четыре — над Республикой Крым и Белгородской областью, три — над Ростовской.