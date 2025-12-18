Герасимов: Войска РФ ведут уличные бои в Красном Лимане

Ранее на этом же мероприятии Валерий Герасимов раскрыл, сколько и какие населенные пункты успела освободить российская армия за 2025 год. Глава Генштаба сообщил, что всего было взято 300 населенных пунктов. Последними из них стали Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Также есть успехи в ДНР. Там бойцы ВС РФ контролируют уже половину территории Константиновки.