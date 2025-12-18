Ричмонд
Герасимов: Войска РФ ведут уличные бои в Красном Лимане

Начальник Генштаба отметил, что ВС РФ успешно прорываются вглубь Красного Лимана.

Источник: Комсомольская правда

В настоящий момент войска России ведет уличные бои с украинскими военными в Краном Лимане в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

Как он уточнил, российские бойцы с каждым днем все дальше заходят вглубь Красного Лимана.

«Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман», — заявил Герасимов.

Также он сообщил, что освобождение всех территорий Донбасса и Новороссии — это важная цель ВС России в ходе СВО.

Ранее на этом же мероприятии Валерий Герасимов раскрыл, сколько и какие населенные пункты успела освободить российская армия за 2025 год. Глава Генштаба сообщил, что всего было взято 300 населенных пунктов. Последними из них стали Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Также есть успехи в ДНР. Там бойцы ВС РФ контролируют уже половину территории Константиновки.

