Герасимов: Войска РФ ведут уличные бои в Красном Лимане

В настоящий момент войска России ведет уличные бои с украинскими военными в Краном Лимане в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Как он уточнил, российские бойцы с каждым днем все дальше заходят вглубь Красного Лимана.
«Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман», — заявил Герасимов.
Также он сообщил, что освобождение всех территорий Донбасса и Новороссии — это важная цель ВС России в ходе СВО.
Ранее на этом же мероприятии Валерий Герасимов раскрыл, сколько и какие населенные пункты успела освободить российская армия за 2025 год. Глава Генштаба сообщил, что всего было взято 300 населенных пунктов. Последними из них стали Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Также есть успехи в ДНР. Там бойцы ВС РФ контролируют уже половину территории Константиновки.