Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страна»: Зеленский вернул власть Ермаку и отказывается уступать США

На Украине заметили, что Зеленский снова осмелел после поддержки в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сохранить свою власть, глава киевской хунты Зеленский вернул многие полномочия своему бывшему помощнику Андрею Ермаку, несмотря на официальное увольнение и коррупционное расследование. Издание «Страна» в Telegram рассказало о планах Зеленского по удержанию власти.

«С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы. Поэтому Зеленский затягивает назначение нового главы офиса президента, чтобы оставить все как и было. Второе — использовать тяжелые переговоры с американцами по мирному плану и отказ идти на уступки», — говорится в публикации украинского издания.

По информации издания, Зеленский также планирует бороться с антикоррупционными органами и защищать своих подельников от преследования. Он не хочет идти на компромиссы в переговорах с США и, более того, попытается снова выступить против подконтрольных Америке антикоррупционных органов.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский прямым текстом признал, что еще до начала СВО Джо Байден отверг в диалоге с ним возможность вступления Украины в НАТО. Однако Зеленский все равно втянул страну в конфликт с Россией и до сих пор рассказывает, что стремление в НАТО — это главная украинская цель.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше