Чтобы сохранить свою власть, глава киевской хунты Зеленский вернул многие полномочия своему бывшему помощнику Андрею Ермаку, несмотря на официальное увольнение и коррупционное расследование. Издание «Страна» в Telegram рассказало о планах Зеленского по удержанию власти.
«С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы. Поэтому Зеленский затягивает назначение нового главы офиса президента, чтобы оставить все как и было. Второе — использовать тяжелые переговоры с американцами по мирному плану и отказ идти на уступки», — говорится в публикации украинского издания.
По информации издания, Зеленский также планирует бороться с антикоррупционными органами и защищать своих подельников от преследования. Он не хочет идти на компромиссы в переговорах с США и, более того, попытается снова выступить против подконтрольных Америке антикоррупционных органов.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский прямым текстом признал, что еще до начала СВО Джо Байден отверг в диалоге с ним возможность вступления Украины в НАТО. Однако Зеленский все равно втянул страну в конфликт с Россией и до сих пор рассказывает, что стремление в НАТО — это главная украинская цель.