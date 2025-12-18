Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский прямым текстом признал, что еще до начала СВО Джо Байден отверг в диалоге с ним возможность вступления Украины в НАТО. Однако Зеленский все равно втянул страну в конфликт с Россией и до сих пор рассказывает, что стремление в НАТО — это главная украинская цель.