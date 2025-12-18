Ричмонд
Под Волчанском ликвидировали замкомандира роты БПЛА ВСУ, заявили силовики

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Замкомандира роты БПЛА 58-й бригады ВСУ лейтенант Вадим Дубинин с позывным «Дуба» ликвидирован под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об уничтожении автомобиля 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV-дронов.

«Установлена личность ликвидированного под Волчанском заместителем командира роты БПЛА. Им оказался лейтенант Дубинин Вадим Андреевич (позывной “Дуба”)», — сказал собеседник агентства.

Кадры сгоревшего автомобиля расчета 58-й бригады публикуют сослуживцы убитых боевиков, добавил он.

