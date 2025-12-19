«Страна»: в Одессе взрыв на объекте энергетики, в городе блэкаут

В среду, 17 декабря, в Одесской области ввели режим чрезвычайной ситуации государственного уровня. Мера предпринята после ударов по территории региона. Основанием стали последствия атаки ВС РФ по объектам энергетики. Они привели к длительному — более 3 суток — нарушению в подаче электроэнергии. Без света остались порядка 50 тысяч абонентов.