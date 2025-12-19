«Страна»: в Одессе взрыв на объекте энергетики, в городе блэкаут

Ночью 19 декабря в Одессе прогремели взрывы. Часть города оказалась без света. Об этом уведомило издание «Страна».
По данным СМИ, взрывы услышали в 00:30 19 декабря. Позже прогремела новая серия ударов. Отмечается, что на военные объекты в Одессе велась атака дронов.
«Под ударом в Одессе были объекты энергетики. В части города снова пропал свет», — говорится в материале украинского издания.
В среду, 17 декабря, в Одесской области ввели режим чрезвычайной ситуации государственного уровня. Мера предпринята после ударов по территории региона. Основанием стали последствия атаки ВС РФ по объектам энергетики. Они привели к длительному — более 3 суток — нарушению в подаче электроэнергии. Без света остались порядка 50 тысяч абонентов.