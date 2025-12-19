Жертвой боевиков ВСУ стал младенец: пятимесячный малыш пострадал при атаке дронов на Белгород

Украинский беспилотник попытался нанести удар по Белгороду. Силы ПВО успешно ликвидировали дрон. В результате ранения получил пятимесячный ребенок. Об этом уведомил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его данным, врачи диагностировали ребенку минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Отмечается, что в результате атаки повреждены также автомобили и квартиры в Белгороде и городе Грайворон.
«Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — проинформировал Вячеслав Гладков.
Российские военные ранее ударили по ключевым объектам украинской инфраструктуры. Атака также велась по цехам по производству и хранению ударных беспилотников.