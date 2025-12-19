Ричмонд
Ракетную опасность объявили в четырех областях РФ

Ракетная опасность объявлена в Курской, Орловской, Липецкой и Тульской областях.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ пытаются атаковать российскую территорию ракетами в ночь на 19 декабря. Кроме того, сообщается о налетах БПЛА. Ракетную опасность объявили на территории Курской, Орловской, Липецкой и Тульской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт воздушных атак.

О возможных ракетных атаках оповестили около 2:30 по Москве. О последствиях информации не поступало.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — уведомили в пресс-службе оперштаба Курской области.

Ночью 18 декабря ВСУ ударили по Ростовской области. При атаке БПЛА на порт погибли два человека, еще трое пострадали. Они стали жертвами пожара на танкере.

