Группировка «Восток» уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в Гуляйполе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” выявили пункты временной дислокации ВСУ, оборудованные в городской застройке Гуляйполя. По активности в зданиях и перемещениям между ними также была зафиксирована живая сила противника», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что к району выполнения задачи выдвинулись танковые экипажи на Т-80БВМ. Огонь боевых машин наносился по зданиям и сооружениям, которые противник использовал для размещения своих подразделений. В результате точных ударов пункты временной дислокации ВСУ были разрушены, находившаяся в них живая сила противника уничтожена.

