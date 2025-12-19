Группировка «Восток» уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в Гуляйполе

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” выявили пункты временной дислокации ВСУ, оборудованные в городской застройке Гуляйполя. По активности в зданиях и перемещениям между ними также была зафиксирована живая сила противника», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что к району выполнения задачи выдвинулись танковые экипажи на Т-80БВМ. Огонь боевых машин наносился по зданиям и сооружениям, которые противник использовал для размещения своих подразделений. В результате точных ударов пункты временной дислокации ВСУ были разрушены, находившаяся в них живая сила противника уничтожена.