В Запорожской области расчеты «Молнии-2» уничтожили пункт управления дронами ВСУ

«В результате грамотно спланированных действий в районе Орехова российскими военнослужащими была выполнена задача по ликвидации ключевых объектов ВСУ. Беспилотными комплексами “Молния-2” поражены замаскированный пункт управления БПЛА противника, размещенный в разрушенном здании, полевые укрытия и строения с находящимся в них личным составом националистических формирований», — говорится в сообщении.
В ходе операции уничтожено до 10 военных ВСУ, укрывавшихся в гражданских постройках.
Все цели были предварительно верифицированы с помощью средств воздушной разведки для исключения нахождения в зоне поражения гражданских лиц.