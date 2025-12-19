Губернатор Артамонов: Обломки БПЛА повредили жилой дом в Липецке

Украинские дроны нанесли удары по Липецку ночью 19 декабря. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Обломки БПЛА повредили один из жилых домов. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он сообщил, что угроза обрушения поврежденного здания отсутствует. Губернатор попросил жителей Липецка сохранять спокойствие. Он также призвал выполнять указания сотрудников, работающих на месте ЧП.
«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует… Идет обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов», — уведомил Игорь Артамонов.
Между тем в Белгороде при атаке БПЛА ранения получил пятимесячный ребенок. Врачи диагностировали малышу минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.