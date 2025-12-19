Бойцы рассказали об освобождении Песчаного

«В Герасимовке было сложнее, потому что противник уже более стойко стоял, давал сопротивление. Тяжело их было, так скажем, выкуривать. Пулеметные точки были, пришлось в лесополосы заходить. Есть покинутые блиндажи противника, а есть, которые хорошо укреплены, и вот в них особенно пришлось поработать и гранатами, и стрелковый бой был», — отметил «Космос».