Камбулова: в результате атаки дронов ВСУ в Таганроге повреждены четыре дома

В Таганроге в результате удара беспилотника повреждены четыре жилых частных дома. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — написала она в Telegram-канале.
Камбулова сообщила, что нападение с воздуха удалось предотвратить в небе над Таганрогом. Сейчас на местах, куда упали обломки, работают оперативные группы. Их задачи — оценка разрушений и поддержание порядка.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Накануне дрон ВСУ попытался нанести удар по Белгороду, в результате чего ранения получил пятимесячный ребенок. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.