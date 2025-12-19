Ричмонд
Камбулова: в результате атаки дронов ВСУ в Таганроге повреждены четыре дома

ВСУ дронами атаковали Таганрог, повреждены четыре частных дома.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в результате удара беспилотника повреждены четыре жилых частных дома. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — написала она в Telegram-канале.

Камбулова сообщила, что нападение с воздуха удалось предотвратить в небе над Таганрогом. Сейчас на местах, куда упали обломки, работают оперативные группы. Их задачи — оценка разрушений и поддержание порядка.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Накануне дрон ВСУ попытался нанести удар по Белгороду, в результате чего ранения получил пятимесячный ребенок. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.

