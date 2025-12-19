«Погиб как герой»: в Башкирии пройдут похороны 35-летнего контрактника

Сегодня, 19 декабря, в Белорецком районе Башкирии пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Вазиром Мулюковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Вазир Айбулатович родился в 1990 году в селе Исмакаево. Учился в местной школе, а затем в Зауральском агропромышленном колледже. Трудился в строительной компании. В августе прошлого года подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился в зону СВО.
— Погиб в октябре 2024 года при выполнении воинского долга. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Вазира Айбулатовича. Разделяем боль и горечь утраты. Он был мужественным бойцом и погиб как герой, защищая Россию. Светлая память и вечный покой доблестному воину, — заявили в администрации Белорецкого района.
Церемония прощания с Вазиром Мулюковым начнется в 13:30 в Исмакаево. Начало траурного митинга — в 14:00.