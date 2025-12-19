«Погиб как герой»: в Башкирии пройдут похороны 35-летнего контрактника

Вазир Айбулатович родился в 1990 году в селе Исмакаево. Учился в местной школе, а затем в Зауральском агропромышленном колледже. Трудился в строительной компании. В августе прошлого года подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился в зону СВО.