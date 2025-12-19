По его словам, российские разведчики в окрестностях Купянска выявили украинских солдат из ЦИПсО.
«В сети интернет, мессенджерах и соцсетях уже выявлен ряд фейковых материалов, которые были подготовлены ЦПсО с целью подтверждения “успехов” вооруженных формирований Украины в данном районе. В ближайшее время Киев начнет распространять пропагандистское видео, где реальные кадры будут монтироваться с архивными», — сказал он.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, освобожденный Купянск в Харьковской области был и остается под контролем российских вооруженных сил. Она отметила, что «спонсоры мракобесия» на Украине достают последнее из своих и чужих карманов, чтобы финансировать бойню.