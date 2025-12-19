Слюсарь: Гражданские объекты повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Удары отражены в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. В Таганроге при отражении ударов БПЛА повреждены остекление и кровля в нескольких жилых домах. Ущерб также получили три автомобиля.
«В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне», — написал губернатор.
Днем ранее БПЛА ударили по ростовскому порту. Жертвами стали два члена экипажа. Еще три человека пострадали.