Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Гражданские объекты повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область

Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Ростове, Таганроге и трех районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Удары отражены в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. В Таганроге при отражении ударов БПЛА повреждены остекление и кровля в нескольких жилых домах. Ущерб также получили три автомобиля.

«В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне», — написал губернатор.

Днем ранее БПЛА ударили по ростовскому порту. Жертвами стали два члена экипажа. Еще три человека пострадали.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше