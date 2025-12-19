Ричмонд
ВСУ атаковали Орёл: жителям одного из районов ограничат тепло и электроснабжение

Клычков: объект коммунальной инфраструктуры поврежден в Орле при атаке ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ атаковали город Орёл. В результате повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Люди не пострадали, жертв нет. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его данным, аварийные бригады уже приступили к ремонту объекта. Однако губернатор предупредил, что жители Советского района города будут ограничены в подаче тепла и электричества.

«В результате вражеской атаки получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры города Орла», — оповестил Андрей Клычков.

Дроны также нанесли удары по Липецку. Обломки БПЛА повредили один из жилых домов. Угроза обрушения здания отсутствует. Пострадавших также нет. Жителей призвали сохранять спокойствие.

