ВСУ атаковали Орёл: жителям одного из районов ограничат тепло и электроснабжение

Беспилотники ВСУ атаковали город Орёл. В результате повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Люди не пострадали, жертв нет. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его данным, аварийные бригады уже приступили к ремонту объекта. Однако губернатор предупредил, что жители Советского района города будут ограничены в подаче тепла и электричества.
«В результате вражеской атаки получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры города Орла», — оповестил Андрей Клычков.
Дроны также нанесли удары по Липецку. Обломки БПЛА повредили один из жилых домов. Угроза обрушения здания отсутствует. Пострадавших также нет. Жителей призвали сохранять спокойствие.