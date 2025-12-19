Иностранные наемники в Сумской области избегают проживания в расположении своих подразделений и отказываются занимать боевые позиции, выбирая комфортное жилье в областном центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На сумском направлении в 47-й отдельной механизированной бригаде командир бригады Максим Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наемников», — рассказал источник агентства.
Как ранее писал ТАСС со ссылкой на силовиков, бойцы 47-й бригады ВСУ отказывались идти в атаку по приказу своего 26-летнего командира Данильчука, не видя в нем достаточного авторитета.
До этого Минобороны не раз информировало, что на Украине служащие на стороне ВСУ наемники родом из разных стран. Подобную информацию подтверждал российский президент Владимир Путин.
При этом накануне наемнику из Швейцарии назначили 1,5 года условного срока за участие в боевых действиях на стороне Украины.