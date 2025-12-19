В Таганроге перекроют 10 улиц для работы экстренных служб

Горожанам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.
С 8:00 в Таганроге начнет работу комиссия по оценке ущерба.
«Если вы заметили упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или нашли его обломки, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112», — написала госпожа Камбулова.
