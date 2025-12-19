Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге перекроют 10 улиц для работы экстренных служб

В Таганроге для проведения работ оперативных и экстренных служб перекроют движение по 10 переулку от Карла Либкнехта до улицы Водопроводная. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Источник: Коммерсантъ

Горожанам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.

С 8:00 в Таганроге начнет работу комиссия по оценке ущерба.

«Если вы заметили упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или нашли его обломки, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112», — написала госпожа Камбулова.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше