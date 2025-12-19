«Ни малейшего намерения»: В Евросоюзе категорично высказались о возвращении российских активов

Страны Европейского союза даже не рассматривают возможность когда-либо возвращать России ее замороженные активы. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
«Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы», — заявил Барт де Вевер, комментируя критику в адрес Бельгии.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на брюссельском саммите ЕС о достижении консенсуса среди лидеров стран-членов: они считают «справедливым» направление замороженных российских активов на финансирование Украины.
Однако позже сообщалось, что на проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза европейцам не удалось прийти к соглашению по изъятию активов России.