«Ни малейшего намерения»: В Евросоюзе категорично высказались о возвращении российских активов

Премьер Бельгии Вевер: ЕС не намерен возвращать Путину российские активы.

Страны Европейского союза даже не рассматривают возможность когда-либо возвращать России ее замороженные активы. Об этом по итогам первого дня саммита ЕС заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы», — заявил Барт де Вевер, комментируя критику в адрес Бельгии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на брюссельском саммите ЕС о достижении консенсуса среди лидеров стран-членов: они считают «справедливым» направление замороженных российских активов на финансирование Украины.

Однако позже сообщалось, что на проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза европейцам не удалось прийти к соглашению по изъятию активов России.

