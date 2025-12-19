Бойцы ВС РФ рассказали, как освобождали Песчаное и Герасимовку

Российские военнослужащие, участвовавшие в освобождении населенных пунктов Песчаное и Герасимовка в Днепропетровской области, сообщили, что при выполнении задачи им пришлось вброд преодолевать реку Гайчур и продвигаться по открытой местности под БПЛА противника, после чего они выбили его из укрепленных блиндажей.
Как сообщало Минобороны РФ, Песчаное было освобождено 15 декабря, Герасимовка — 17 декабря.
В видео, опубликованном оборонным ведомством, штурмовик с позывным «Атаман» пояснил, что основной сложностью на начальном этапе стало форсирование реки. По его словам, бойцы нашли брод и использовали подручные средства, включая бревна, чтобы перебраться на другой берег.
Другой участник штурма с позывным «Время» отметил, что переход через реку осуществлялся в ночное время, при этом военнослужащие держали над водой обмундирование и боеприпасы.
По словам «Атамана», дополнительную трудность представляла протяженная открытая местность, на которой большинство построек было разрушено. Он указал, что противник располагался преимущественно в укрепленных опорных пунктах и оборудовал позиции под бетонными плитами. При этом, как уточнил военнослужащий, в Песчаное российские подразделения зашли неожиданно для противника, тогда как на подступах к Герасимовке фиксировалась активность беспилотников.
«Но погода была на нашей стороне, туман, и мы прошли незамеченными. В Герасимовке было больше стрелкового боя», — рассказал боец.
Штурмовик с позывным «Космос» также сообщил, что в Песчаном противник был хорошо окопан и построил много опорных пунктов, из-за чего российским бойцам пришлось действовать под дронами на открытой местности. По его словам, при продвижении к Герасимовке, расположенной неподалеку, серьезные сложности создало активное применение противником беспилотников, в том числе FPV.
Он также отметил, что в Герасимовке сопротивление было более устойчивым, противник использовал пулеметные точки и укрепленные блиндажи. В ходе боев российским подразделениям пришлось заходить в лесополосы, применять гранаты и вести стрелковый бой.
