В нескольких районах Ростова-на-Дону отключилось водоснабжение из-за обрыва ЛЭП

Из-за обрыва высоковольтной линии электропередач обесточились прямые и резервные линии электроснабжения нескольких водопроводных и канализационных насосных станций. Водоснабжение ограничено в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.