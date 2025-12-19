Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нескольких районах Ростова-на-Дону отключилось водоснабжение из-за обрыва ЛЭП

В Ростове-на-Дону из-за аварии на электросетях произошло отключение водоснабжения. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Источник: Коммерсантъ

Из-за обрыва высоковольтной линии электропередач обесточились прямые и резервные линии электроснабжения нескольких водопроводных и канализационных насосных станций. Водоснабжение ограничено в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.

«Как только аварийная ситуация на внешних сетях электроснабжения будет устранена, Ростовводоканал запустит работу насосных станций и начнет заполнение системы», — говорится в сообщении.