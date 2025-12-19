«Финансовая стабильность победила»: В Бельгии назвали главный плюс в отказе от активов РФ в займе для Киева

Отказ от использования замороженных российских активов в займе для Киева укрепит финансовую стабильность и снимет риски с Euroclear. Об этом по итогам саммита ЕС заявил премьер Бельгии Барт де Вевер.
По его словам, решение, принятое относительно российских активов, справедливо и уважительно к законным национальным интересам всех стран ЕС: и больших, и малых, без исключения.
«Я думаю, что финансовая стабильность сегодня тоже победила. После принятия сегодняшнего решения Euroclear остается стабильным, заслуживающим доверия краеугольным камнем мировой финансовой системы. Мы избежали риска для его репутации, ликвидности и рейтинга, и его способность выполнять свои обязанности на мировых рынках», — добавил Вевер.
Вместе с тем, подчеркнул бельгийский премьер, это решение важно не только для Бельгии, но и для Европы, а также всей глобальной финансовой стабильности.
Вместе с тем, ранее Вевер заявил, что Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать президенту России Владимиру Путину российские активы, замороженные в Европе.
В Брюсселе 18−19 декабря проходил саммит Евросоюза. Одной из главных тем для обсуждения был вопрос использования замороженных в ЕС российских активов. Однако европейцам не удалось прийти к соглашению по их изъятию.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто не уйдет с саммита Евросоюза, пока не будет решен вопрос о финансировании Украины.