«Финансовая стабильность победила»: В Бельгии назвали главный плюс в отказе от активов РФ в займе для Киева

«Я думаю, что финансовая стабильность сегодня тоже победила. После принятия сегодняшнего решения Euroclear остается стабильным, заслуживающим доверия краеугольным камнем мировой финансовой системы. Мы избежали риска для его репутации, ликвидности и рейтинга, и его способность выполнять свои обязанности на мировых рынках», — добавил Вевер.