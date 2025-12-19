Ричмонд
Российские ПВО сбили один дрон над Кубанью и пять над Азовским морем

Пять БПЛА уничтожили над Азовским морем и один над Краснодарский краем.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских БПЛА над территорией России. Один из них сбили над Краснодарским краем, а пять — над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников пришлось на Ростовскую область, там ПВО перехватили 36 дронов. Над Белгородской областью уничтожили 17 БПЛА, над Воронежской — 15, семь беспилотников сбили над Каспийским морем, по шесть над Самарской и Астраханской областями, один — над Курской.

В ведомстве уточнили, что все они были самолетного типа.

Напомним, беспилотная опасность на Кубани действовала всю ночью. Об отмене угрозы падения БПЛА сообщили около шести утра 19 декабря.

