В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе

«В Волчанских Хуторах в распоряжение командира 157-й отдельной механизированной бригады передан 3-й батальон 113-й отдельной бригады территориальной обороны, который был брошен на передовые позиции без введения в обстановку и понес потери, в том числе среди сержантского состава», — сказал собеседник агентства.