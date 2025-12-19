Ричмонд
В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Третий батальон 113-й бригады территориальной обороны ВСУ отправили на передовую в Харьковской области без подготовки — в итоге он понес потери в сержантском составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«В Волчанских Хуторах в распоряжение командира 157-й отдельной механизированной бригады передан 3-й батальон 113-й отдельной бригады территориальной обороны, который был брошен на передовые позиции без введения в обстановку и понес потери, в том числе среди сержантского состава», — сказал собеседник агентства.