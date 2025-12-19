Politico: Зеленскому придется продать территориальные уступки украинцам

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель считает, что уступки сейчас могут предотвратить большие потери в будущем. В то же время, как передает издание, многие опасаются, что такой шаг способен привести к внутреннему расколу и массовым протестам. В случае мирного соглашения украинским властям придется объяснять обществу необходимость возможных территориальных компромиссов.