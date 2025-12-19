Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Зеленскому придется продать территориальные уступки украинцам

В случае мирного соглашения Зеленскому придется объяснять обществу необходимость возможных территориальных компромиссов.

Источник: Комсомольская правда

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется продать территориальные уступки украинцам. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, Зеленский выступает за создание свободной экономической зоны на Донбассе, но не поддерживает передачу территорий России.

Украинские законодатели и представители оппозиции сомневаются, что Зеленскому удастся заручиться поддержкой населения в вопросе территориальных уступок. По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников, для этого необходим широкий политический консенсус, достижение которого затруднено.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель считает, что уступки сейчас могут предотвратить большие потери в будущем. В то же время, как передает издание, многие опасаются, что такой шаг способен привести к внутреннему расколу и массовым протестам. В случае мирного соглашения украинским властям придется объяснять обществу необходимость возможных территориальных компромиссов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым являются неотъемлемыми субъектами РФ. Он подчеркнул, что вопрос их принадлежности закрыт.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше