Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется продать территориальные уступки украинцам. Об этом пишет Politico.
Как отмечает издание, Зеленский выступает за создание свободной экономической зоны на Донбассе, но не поддерживает передачу территорий России.
Украинские законодатели и представители оппозиции сомневаются, что Зеленскому удастся заручиться поддержкой населения в вопросе территориальных уступок. По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников, для этого необходим широкий политический консенсус, достижение которого затруднено.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель считает, что уступки сейчас могут предотвратить большие потери в будущем. В то же время, как передает издание, многие опасаются, что такой шаг способен привести к внутреннему расколу и массовым протестам. В случае мирного соглашения украинским властям придется объяснять обществу необходимость возможных территориальных компромиссов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым являются неотъемлемыми субъектами РФ. Он подчеркнул, что вопрос их принадлежности закрыт.