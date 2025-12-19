Раненый российский боец с позывным Проха в одиночку отбил позицию ВСУ

Случай произошёл во время освобождения населённого пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Приближаясь к вражескому опорному пункту, Проха задел растяжку и подорвался, получив ранение. Однако это не остановило солдата. Преодолевая боль, он вступил в бой и самостоятельно ликвидировал двоих украинских военных, занимавших огневую точку, после чего остальная часть группы противника обратилась в бегство.