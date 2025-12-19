Раненый боец с позывным Проха проявил исключительное мужество и сумел в одиночку отбить укреплённую позицию Вооружённых сил Украины. Историю военнослужащего опубликовало Министерство обороны в Telegram-канале.
Случай произошёл во время освобождения населённого пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Приближаясь к вражескому опорному пункту, Проха задел растяжку и подорвался, получив ранение. Однако это не остановило солдата. Преодолевая боль, он вступил в бой и самостоятельно ликвидировал двоих украинских военных, занимавших огневую точку, после чего остальная часть группы противника обратилась в бегство.
По его словам, в захваченном блиндаже находились пятеро боевиков ВСУ. Первым он нейтрализовал наблюдателя. Второй противник в это время занимался оборудованием укрытий внутри. Услышав звуки перестрелки, оставшиеся трое солдат, поддерживавшие связь по радио, предпочли покинуть позицию.
После этого к месту боя подоспели сослуживцы Прохи. Совместными усилиями они отразили все последующие контратаки украинских сил. Когда раненых российских бойцов эвакуировали с поля боя, Проха принял решение остаться. Несмотря на полученное ранение, он продолжил нести боевое дежурство на отбитой позиции в течение последующих двух недель.
