В Самарской области произошла атака украинских беспилотников

«Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет», — написал Федорищев на платформе Max.
Губернатор уточнил, что на местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы.
