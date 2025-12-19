Ричмонд
15 беспилотников сбито за ночь над Воронежской областью

В ночь на 19 декабря силы ПВО в небе над двумя городами и пятью районами Воронежской области обнаружили и уничтожили 15 БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Тревога объявлялась в Воронеже, Нововоронеже, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше