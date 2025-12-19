15 беспилотников сбито за ночь над Воронежской областью

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
Тревога объявлялась в Воронеже, Нововоронеже, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах.
