Власти Хабаровского края улучшат работу с бойцами СВО и их семьями

В правительстве Хабаровского края под руководством вице-губернатора Артёма Мельникова прошло внеплановое межведомственное совещание по совершенствованию работы с обращениями военнослужащих и членов их семей.

Источник: Правительство Хабаровского края

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по краю Василий Нагибин, представители командования Восточного военного округа, военной прокуратуры, следственного управления СК России по ВВО и профильных министерств региона.

Участники уточнили порядок взаимодействия и определили конкретные меры для ускорения рассмотрения обращений. Артём Мельников подчеркнул, что оперативная реакция на такие запросы — моральный долг государства перед защитниками Родины, а каждый день задержки может ухудшить условия службы или положение семьи.

Обращения военнослужащих и их близких получат приоритетный статус на всех уровнях власти с чёткими сроками, персональной ответственностью и прозрачной обратной связью. В Восточном военном округе для оперативного решения вопросов действует круглосуточная горячая линия по телефону 8 (4212) 39−56−47.