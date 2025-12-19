Власти Хабаровского края улучшат работу с бойцами СВО и их семьями

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по краю Василий Нагибин, представители командования Восточного военного округа, военной прокуратуры, следственного управления СК России по ВВО и профильных министерств региона.
Участники уточнили порядок взаимодействия и определили конкретные меры для ускорения рассмотрения обращений. Артём Мельников подчеркнул, что оперативная реакция на такие запросы — моральный долг государства перед защитниками Родины, а каждый день задержки может ухудшить условия службы или положение семьи.
Обращения военнослужащих и их близких получат приоритетный статус на всех уровнях власти с чёткими сроками, персональной ответственностью и прозрачной обратной связью. В Восточном военном округе для оперативного решения вопросов действует круглосуточная горячая линия по телефону