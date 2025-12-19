Власти Хабаровского края улучшат работу с бойцами СВО и их семьями

Участники уточнили порядок взаимодействия и определили конкретные меры для ускорения рассмотрения обращений. Артём Мельников подчеркнул, что оперативная реакция на такие запросы — моральный долг государства перед защитниками Родины, а каждый день задержки может ухудшить условия службы или положение семьи.