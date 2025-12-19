Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО

«Значит, все правильно делаю. Еще и ко Дню святителя Николая Чудотворца присудили такой срок, как подарочек. Ну, вообще замечательно, это к тому, что я уже, как раз 11 лет — с осени 2014 года на их украинском “миротворце” указан оккупантом и пособником. Что сказать на это? Конечно же — служу России, Родине моей любимой служу», — прокомментировал известие Александр Кирьяков, более известный как Сандро, в своем Telegram-канале.